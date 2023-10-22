ABD'den Ortadoğu'ya ek hava savunma sistemi

Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon'dan yapılan açıklamada, ABD'nin Ortadoğu'daki üslerine Yüksek İrtifa Alan Savunma Sistemi (THAAD) ile yeni Patriot bataryaları konuşlandırılacağı duyuruldu.

Pentagon’dan yapılan açıklamada, “ABD Savunma Bakanı Austin konuşlandırılacak birliklere hazır olmaları talimatını verdi. Hangi üsse ne kadar asker gönderi̇leceği̇ne dair detay paylaşılmadı.” denildi.

Geçen hafta Amerika'nın Irak'taki üssüne 5 günde 4 saldırı olmuştu.

