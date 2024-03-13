ABD'den Polonya'ya bin 798 adet füze satışına onay

"POLONYA GÜÇLÜ OLMADAN AVRUPA GÜVENLİ OLMAZ"



Polonya Başbakanı Donald Tusk ise Polonya güçlü olmadan Avrupa'nın güvenli olmayacağını, özgür ve bağımsız Ukrayna olmadan da adil bir Avrupa'nın olamayacağını dile getirdi. Tusk, "Ülkemizde seçimleri kimin kazandığından bağımsız olarak Polonya'nın Transatlantik topluluğunun sağlam ve kalıcı bir dayanağı olduğunu bir kez daha teyit etmek için bugün Cumhurbaşkanı Duda ile birlikte buradayız. Taahhütlerimizi Avrupa'daki herkesten daha fazla ciddiye almaktayız ve NATO'daki ortaklarımızdan hiçbirinin en önemli taahhüdümüz olan Washington Anlaşması'nın 5. maddesini baltalamayacağını ümit ediyoruz" şeklinde konuştu.



Polonyalı liderlerin Beyaz Saray'da ağırlandığı esnada ABD Savunma ve Güvenlik İşbirliği Ajansı ise Polonya'ya bin 798 adet füze satışını onayladığını duyurdu. 821 adet AGM-158B JASSM seyir füzesi, 745 adet AIM-120C-8 havadan-havaya füze ile 232 adet AIM-9X Sidewinder Block II havadan havaya füzeyi içeren satış sözleşmesinin bedeli ise 3 milyar 690 milyon dolar olarak açıklandı.