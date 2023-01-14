ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında ilk adım: Biden yönetimi Kongre'den onay istedi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili kararını ön inceleme için Kongre'nin ilgili komitelerine iletti.



Türkiye'ye yeni F-16 satışı ve mevcut F-16'ların modernizasyon kitleriyle ilgili kararı, Temsilciler Meclisi ve Senato'nun onayına sunuldu.



İstihbarat ve Askeri Hizmetler Komitesi'nin resmi olmayan bildirimi inceleyip, iki hafta içinde bir sonuç açıklaması bekleniyor.



ABD Dışişleri Bakanlığı, aynı zamanda Kongre'ye Yunanistan'a da F-35 satışı için bir bildirim gönderdi.



Türkiye, Ekim 2021'de mevcut savaş uçakları için 40 F-16 savaş uçağı ve 80'e yakın modernizasyon kiti satın alma talebinde bulunmuştu.



İki taraf arasındaki teknik görüşmeler geçtiğimiz günlerde sonuçlandı.



Biden yönetimi satışı desteklediğini söyledi ve milletvekillerinin onayını almak için Kongre ile temas halindeydi.



Senato Dış İlişkiler Komitesi Demokrat Başkanı Bob Menendez satışa karşı olduğunu açıklamıştı.



Kongre'den onay gelmediği takdirde ABD Başkanı Biden bir kararname çıkararak Kongre'nin kararını baypas edebilir ve satışı onaylayabilir.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİĞİNE ONAY, SÜRECİ HIZLANDIRABİLİR



Uzmanlar, Türkiye'nin, İsveç'in ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylaması halinde ABD Kongresi'nin de F-16 satışını onaylayabileceğini belirtiyor.



18 Ocak'ta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Washington'a bir ziyaret gerçekleştirecek.



Biden yönetiminin, Kongre'den Türkiye'ye F-16 satışına onay vereceğini ilk olarak Wall Street Journal (WSJ) duyurmuştu. Gazeteye konuşan ABD hükümet kaynakları, Biden yönetiminin Türkiye'ye 20 milyar dolarlık yeni F-16 savaş uçağı satışı ve Yunanistan'a yeni nesil F-35 savaş uçağı satışı için Kongre'den onay almaya hazırlandığını kaydetmişti.



Gazeteye konuşan yetkililer, Kongre'nin onayının Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliğini onaylamasına bağlı olduğunu söylemişti.