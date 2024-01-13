ABD'den Yemen'e yeni hava saldırısı

ABD, Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırısı düzenledi. Husi Televizyonu, başkent Sana'nın bombalandığını duyurmuştu.

CNN'in aktardığına göre ABD, Husilere yönelik yeni hava saldırısı düzenledi. Saldırıda radar tesisleri hedef alındı.

Reuters ise iki ABD'li yetkilinin Yemen'e yeni hava saldırısını teyit ettiklerini bildirdi.

Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere, dün Yemen'de İran destekli Husileri vurmuştu.

Akdeniz'deki savaş gemilerinden fırlatılan Tomahawk füzeleri ile Amerikan savaş uçakları Yemen'in başkenti Sana ve Husilerin Kızıldeniz'deki kalesi Hudeyde'de 60 noktayı hedef almıştı.



İngiltere'ye ait dört Tayfun jeti de Güney Kıbrıs'taki Ağrotur üssünden havalanmış, iki Husi hedefini vurmuştu. Saldırılara Avustralya, Bahreyn, Kanada ve Hollanda da destek vermişti.