AB'den Mısır'a 8 milyar dolarlık göçmen fonu

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in yanı sıra İtalya, Belçika, Avusturya, Yunanistan, Belçika ve Güney Kıbrıs liderlerinden oluşan heyetin Kahire ziyareti sırasında açıklanan anlaşma kapsamında AB'nin Mısır'la ilişkisini "stratejik ortaklık" seviyesine yükseltilecek.



Taraflar arasında yenilenebilir enerji, ticaret ve güvenlik alanlarındaki işbirliğini artıracak olan anlaşma kapsamında önümüzdeki üç yıl içinde Mısır'ın sarsılan ekonomisini desteklemek için hibe, kredi ve fon sağlanacak.



AB tarafından yapılan açıklamaya göre hazırlanan finansman paketi kapsamında, Mısır'a 5 milyar euro düşük faizli kredi sağlanacak, ayrıca 1,8 milyar euro yatırım yapılacak.



Ayrıca 200 milyon eurosu göçle mücadele için olmak üzere 600 milyon euro da hibe sağlanacak.



Üst düzey bir AB yetkilisi, AB finansmanının büyük kısmının yeni tahsis edildiğini ve Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yakın işbirliği içinde hazırlandığını, 1 milyar euroluk "makro-finansal" kredi finansmanının bu yıl sağlanacağını söyledi.



Yetkili ayrıca, kalan 4 milyar euronun ise Avrupa Parlamentosu'nun onayına tabi olduğunu ifade etti.



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