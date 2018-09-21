İsrail'in elinde 8 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan Filistin’in cesur kızı olarak bilinen Ahed Tamimi, Fransa’da düzenlenen bir programa katıldı.

Tamimi, başkent Paris’te çok sayıda Fransız vatandaşı ile bir araya gelerek konuşma yaptı. Konuşmasında ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etmesi ve İsrail’e pek çok konuda destek çıktığını belirten Tamimi, “Trump'ın parasına ihtiyacımız yok, sonuna kadar direneceğiz” dedi.

Birleşmiş Milletler, Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) ABD'nin yaptığı 365 milyon dolarlık yardımın 300 milyon dolarını dondurması nedeniyle ciddi mali kriz yaşıyor.