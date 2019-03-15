İspanya'ya ulaşmaya çalışan sığınmacıları taşıyan şişme bot su alarak battı. İspanyol yardım örgütü yetkilileri, 45 sığınmacının öldüğünü duyurdu.
Fas sahil güvenlik ekipleri 21 sığınmacınınsa kurtarıldığını açıkladı. Geçen yıl 57 bin sığınmacı Akdeniz'i geçerek İspanya'ya ulaşmıştı.
Bunların çoğunun Fas'tan yola çıktıkları belirtiliyor. Uluslararası Göç Örgütü'ne göre 2 bin 300 sığınmaci geçen yıl Akdeniz'de boğularak can verdi.
Akdeniz'de mülteci faciası: 45 ölü
NTV HaberDünya
Akdeniz'den yine facia haberi geldi. Sığınmacıları taşıyan şişme botun batması sonucu 45 kişi yaşamını yitirdi. Ölenler arasında hamile kadınlar da bulunuyor.
İspanya'ya ulaşmaya çalışan sığınmacıları taşıyan şişme bot su alarak battı. İspanyol yardım örgütü yetkilileri, 45 sığınmacının öldüğünü duyurdu.