Merkezi Wiesbaden kentinde bulunan Federal Kriminal Dairesinin (BKS) verilerine göre, ülkede 2018'in mart ayı itibariyle kayıp sayısı 11 bin civarında iken, 18 yaşından küçük 7 bin kayıp çocuk bulunuyor, bu çocukların yarısını sığınmacılar oluşturuyor.



Veriler, kayıp çocuklardan 902'sinin 13 yaşından küçük olduğunu, günlük ortalama 250 ila 300 kayıp başvurusu yapıldığını gösteriyor.



Kayıp bildirilen kişilerin çoğunun bir hafta gibi kısa sürede, nadir olsa da bazılarının 15 yıl gibi uzun süre sonra bulunduğu belirtiliyor.



BKA, kayıp vakalarının yüzde 80'inin bir ay içinde sonuca bağlandığını, bir yılı aşkın süreden beri arananların oranının yüzde 3 olduğunu bildirdi.