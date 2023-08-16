Almanya'da hükümet ülkede esrarın yasallaşması için adım attı: Yetişkin başına üç kenevir bitkisi

"UYUŞTURUCU POLİTİKAMIZ BAŞARISIZ OLDU"

Sağlık Bakanı Lauterbach, yasa tasarının geçmişte başarısız olan uyuşturucu politikası için bir dönüm noktası olduğunu belirterek, burada esrarın yasa dışı kullanımın ve suç oranlarının azaltılmasının hedeflendiğini ifade etti.



Yasa tasarıyla esrar kullanımını "kontrollü yasallaşmasına" yönelik bir plan sunduklarını aktaran Lauterbach, "(Esrar) Tüketimi sınırlamak ve daha güvenli hale getirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Lauterbach, çocuk ve gençlerin korunmasını ciddiye aldıklarını belirterek, "Esrar kullanımı çocuklar ve gençler için yasal olmayacak. Çocuklar ve gençler (esrar) tüketirse de bunlara yönelik kapsamlı önleyici programlar yapılacak. Çocuk ve gençlerin korunması daha da genişletiliyor." dedi.



Gençlerin ve çocukların esrar tüketimine ilişkin sorunlara dikkat çekmek için bir kampanyanın da düzenleneceği bilgisini paylaşan Lauterbach, esrar tüketildiğine, 25 yaşa kadar büyüyen beynin çoğu zaman kalıcı zarar gördüğüne işaret edilmesi gerektiğini kaydetti.



Yıl sonuna kadar yasalaşması planlanan tasarının Federal Meclis (Bundestag) tarafından da onaylanması gerekiyor.