Almanya'da kilisede cinsel istismara 300 bin euro tazminat kararı

Şimdiye kadar Katolik Kilisesi, taciz ve istismardan etkilenenlere "tanıma ödemeleri" adıyla gönüllü tazminat ödemesi yaptı.



Bonn'daki Bağımsız Tanınma Ödemeleri Komisyonunun (UKA) şimdiye kadar 143 vakada kişi başına 50 bin euro, 24 vakada da 100 bin euronun üzerinde ödemeler yapmıştı.



Tazminat alan mağdurlar, ödeme miktarlarının çok düşük olduğu eleştirisinde bulunmuştu.