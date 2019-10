İlişkili Haberler Suriye için Cenevre süreci başlıyor

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Üyesi, Cenevre görüşmeleri Başmüzakerecisi ve Anayasa Komitesi Üyesi Hadi el-Bahra, anayasa taslağının tamamlanarak referandumda onaylanması için "güvenli ve tarafsız" bir ortama ihtiyaç duyulduğunu söyledi.



Bahra, uzun ve oldukça zor bir süreç olmasına rağmen en önemli konunun Anayasa Komitesinin kurulması olmadığını belirtti.



Suriye krizinin çözümü konusunda siyasi çalışmaların önemine dikkati çeken Bahra, siyasi sürecin uzun süredir durduğunu, atıl ve unutulmuş olduğunu kaydederek siyasi müzakerelerin yapılmadığını hatırlattı.



Bahra, devrimin tüm Suriyelilerin arzuladığı, siyasi, anayasal ve insani hakları elde etmeyi hedeflediğini belirterek, devrimin sürdürülebilmesi için en önemli araçlardan biri olan siyasi çalışmalara yoğun şekilde işlerlik kazandırılması gerektiğini kaydetti.



"Anayasanın belirleyeceği temel hatları olan bir Suriye'ye ulaşmak için uğraş veriyoruz." diyen Bahra, Komitenin varlığının halkın taleplerinin gerçekleştirilmesi ve siyasi sürecin aktif hale getirilerek son aşamada bir anlaşmaya ulaşılması anlamına geldiğini vurguladı.



Bahra, muhalefet güçlerinin hakim olduğu bölgelerde yaşayan halkın eleştirilerini anlayışla karşıladığını, bunun devrimin ilkelerini koruma konusunda Suriye halkının sahip olduğu yüksek bilince işaret ettiğini ifade etti.



Anayasa Komitesinin oluşturulması sonrasındaki siyasi çözüm mekanizmasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bahra, şunları söyledi:



"Siyasi süreç için 4 unsur söz konusu. Bunlar; hükümet veya geçiş yönetimi, anayasa çalışmaları, seçimler ve terörle mücadele. Bu konuların birbirine paralel şekilde tartışılmasında bir sorun yok."



İLK OYLAMA ANAYASA REFERANDUMU

Bu maddelerin belirli bir sıraya göre hayata geçirilmesinin önemine işaret eden Bahra, anayasa üzerinde son söz sahibinin halk olduğunun bilinmesi gerektiğini, kendilerinin ise sadece anayasa taslağı hazırlayacaklarını dile getirdi.



Suriye için yapılacak ilk oylamanın anayasa referandumu olacağını ifade eden Bahra, "Oylamalar anayasa referandumuyla başlayacak. Ancak bunun için halkın özgürce, baskı altında kalmadan oyunu verebileceği güvenli ve tarafsız bir ortam sağlanmalıdır." diye konuştu.



Anayasa Komitesinin usul kuralları bulunduğunu ve bunların en önemlisinin "bir konunun bir başka konuya bağlanmaması zorunluluğu" olduğunu belirten Bahra, anayasa maddelerinin komitede reddedilmesine ilişkin hakkın herhangi bir kesim tarafından istismar edilmesi halinde ise görevin BM'ye düşeceği uyarısında bulundu.



"MUHALEFET HEYETİ, DEVRİMİN HEDEFLERİNİN GÜVENCESİ OLACAK"

Bu sistem sayesinde Esed rejiminin sürekli maddeleri reddedemeyeceğini kaydeden Bahra, "Muhalefet heyeti, devrimin hedeflerinin güvencesi olacak." dedi.



Komitenin tüm Suriye halkının hedeflerine ulaşabilmesi için var gücüyle çalışacağını dile getiren Bahra, "Komite çalışmalarının başarıya ulaşması için biz realist ve istekli olacağız. Eğer diğer taraf (Esed rejimi) işleri aksatma yoluna giderse bu durum Suriye halkı ve uluslararası toplum tarafından görülecektir." şeklinde konuştu.



Anayasanın her bir maddesinin belirlenmesi için 150 kişiden oluşan genişletilmiş komiteden 113 üyenin, 45 kişiden oluşan alt komiteden ise 32 üyenin onayı gerektiğini kaydeden Bahra, "Anayasa Komitesi usul kurallarında, anayasa taslağını halkın onaylaması ve Komitenin anayasada değişiklik yapma yöntemini belirlemesi açısından bağımsız olduğunu öngören 23. madde bulunuyor. Komite, sonuçları başka bir makama iletmekle yükümlü olmayacak. Komite, çalışmaları için kural koyma, geliştirme, oylama ve onaylama yetkisine sahip." ifadelerini kullandı.



Bu ayın sonunda yapılacak Anayasa Komitesinin ilk toplantısında nelerin beklendiğine ilişkin ise Bahra, "Anayasa Komitesinin ilk toplantısı 30 Ekim'de yapılacak. Oturumda çalışma takvimi ve büyük komitenin çalışma süresi belirlenecek." dedi.



Bahra, Anayasa Komitesi sürecinin basit olamadığını ve kesintisiz şekilde çalışılması gerektiğini vurgulayarak, her üyenin başta ulusal çıkarlar ve her şeyden önce halkın çıkarlarını önceleyerek bu yönde gereken tüm çabayı sarf etmesi gerektiğini söyledi.



"(Esed) Rejimin 'genelde akamete uğratma' stratejisini göreceğiz. Bir çözüme kavuşabilmek için her üye vicdanı ve halkıyla karşı karşıya kalacak." diyen Bahra, sürecin hızlı şekilde işlemesi ve Suriye halkının haklarının korunarak güvence altına alınması için çaba gösterecekleri taahhüdünde bulundu.



Komite çalışmalarının önündeki engellere ilişkin ise Bahra, şunları kaydetti:



"Önümüzdeki en büyük engel komitedeki tüm tarafların yapıcı olmasını sağlamak ve Suriye'nin menfaatlerini diğer her şeyin üstünde tutabilmek. Bir diğer engel ise katliamlar ve trajedinin devam etmesi. Acıların son bulmasını isteyen hiçbir onurlu Suriyeli için bu durum kabul edilebilir değil. Suriyeliler tüm tutuklular, zorla kaybedilenler ve İdlib konusunda güven inşa edilmesini istiyor."