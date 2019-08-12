Arjantin basınında çıkan haberlerde, hükümetin seçim sonuçlarını planladığı saatte açıklamaması üzerine Herkesin Cephesi Koalisyonu lideri Alberto Fernandez'in ön seçimlerde Değişim İçin Bir arada Koalisyonu lideri Macri'den fazla oy aldığı iddia edildi.



Fernandez, kendisini destekleyenlerin toplandığı alana gitmeden önce yerel basına, "Seçimlerden birinci çıktığımız için mutluyum çünkü bugün Arjantin'deki değişime başlıyoruz." dedi.



Seçim sonuçlarının bir an önce açıklanmasını talep eden Fernandez, "Eğer seçim sonuçlarını açıklanmazsa biz sonuçları açıklayacağız çünkü bir bilgi merkezi kurduk ve kendi verilerimiz var." ifadelerini kullandı.



Öte yandan, Fernandez destekçileri toplandıkları alanda henüz resmi olarak açıklanmayan seçim sonuçlarını dans ederek kutluyor.



Arjantin Ulusal Seçim Konseyi, ön seçim sonuçlarını yerel saat ile 21.00'de açıklayacağını duyurmuştu.

ARJANTİN DEVLET BAŞKANI MACRİ'DEN ÖN SEÇİM AÇIKLAMASI



Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, ön seçimlere ilişkin, "Kötü bir seçim geçirdik ve ekim ayında gerekli olan desteği alabilmemiz için çabalarımızı iki katına çıkarmamız gerekiyor." dedi.



Devlet Başkanı Macri, destekçilerinin toplandığı alanda ön seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Ön seçimler için Arjantin halkını tebrik eden Macri, "Kötü bir seçim geçirdik ve ekim ayında gerekli olan desteği alabilmemiz için çabalarımızı iki katına çıkarmamız gerekiyor." dedi.



Ekimde düzenlenecek devlet başkanlığı seçimlerinin ülkenin gelecek 30 yılını belirleyeceğini söyleyen Macri, "Halkı dinliyor, demokrasiye inanıyoruz. Son yıllarda yaşadığımız zorluklar birçok kaygıya, şüpheye neden oldu ancak ben sizlere yardım etmek için buradayım, bu ülkeyi seviyorum." diye konuştu.



ARJANTİN'DE ÖN SEÇİMLER



Ülkede devlet başkanlığı seçimlerinin özeti olarak görülen ön seçimler, ekimde gerçekleşecek devlet başkanlığı seçimine katılacak adayları belirlemek için yapılıyor.



Ön seçimde, siyasi partilerin bir araya gelerek oluşturdukları koalisyonları, genel seçimde temsil edecek başkan adayları belirleniyor.



Arjantin halkı, seçimlerde, devlet başkanı ile başkan yardımcısı adayının yanı sıra 127 ulusal milletvekili ve 24 senatör adayı için de oy kullandı.



Katılım oranının yüzde 75 olduğu ön seçimler, siyasi tarafların devlet başkanlığı seçimi öncesi oy oranlarının tahmin edilebilmesini sağlayacak.