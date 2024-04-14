Avustralya'da bıçaklı saldırı: Saldırganın kimliği belirlendi

Avustralya'nın Sidney kentindeki alışveriş merkezinde 6 kişiyi bıçaklayarak öldüren ve polis tarafından vurularak etkisiz hale getirilen saldırganın Joel Cauchi isimli bir adam olduğu belirlendi. Saldırganın terörle biri ilişkisi olmadığı ve ruh sağlığının bozuk olduğu kaydedildi.

Avustralya'da bıçaklı saldırı: Saldırganın kimliği belirlendi

Polisi tarafından yapılan açıklamada, Sidney'in doğusundaki Westfield Bondi Junction alışveriş merkezindeki bıçaklı saldırıyı Joel Cauchi isimli bir adamın gerçekleştirdiği belirtildi.

Cauchi'nin ruhsal hastalıkları bulunduğu ifade edilen açıklamada, polis saldırının terörle ilişkisi olmadığını değerlendirdi.

Açıklamada ayrıca, saldırının motivasyonunu açıklayabilecek herhangi bir istihbarat, kanıt veya bilgiye henüz erişilemediği kaydedildi.

Avustralya'da bıçaklı saldırı: 6 kişi öldü

Avustralya'da bıçaklı saldırı: 6 kişi öldü

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BAŞBAKAN SALDIRGANI VURAN POLİSİ TEBRİK ETTİ

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, yaptığı açıklamada olaya müdahale eden ve Couchi'yi silahla vurarak etkisiz hale getiren polis memuru Amy Scott için "başkalarının yardımına koşan mükemmel bir komiser" ifadesini kullandı.

Sidney'deki alışveriş merkezinde dün düzenlenen bıçaklı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Saldırgan, olay yerinde kendisine müdahale eden polis memuru Amy Scott tarafından vurularak öldürülmüştü.

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