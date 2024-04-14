Avustralya'da bıçaklı saldırı: Saldırganın kimliği belirlendi

Avustralya Polisi tarafından yapılan açıklamada, Sidney'in doğusundaki Westfield Bondi Junction alışveriş merkezindeki bıçaklı saldırıyı Joel Cauchi isimli bir adamın gerçekleştirdiği belirtildi.



Cauchi'nin ruhsal hastalıkları bulunduğu ifade edilen açıklamada, polis saldırının terörle ilişkisi olmadığını değerlendirdi.



Açıklamada ayrıca, saldırının motivasyonunu açıklayabilecek herhangi bir istihbarat, kanıt veya bilgiye henüz erişilemediği kaydedildi.

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Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, yaptığı açıklamada olaya müdahale eden ve Couchi'yi silahla vurarak etkisiz hale getiren polis memuru Amy Scott için "başkalarının yardımına koşan mükemmel bir komiser" ifadesini kullandı.



Sidney'deki alışveriş merkezinde dün düzenlenen bıçaklı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmişti.



Saldırgan, olay yerinde kendisine müdahale eden polis memuru Amy Scott tarafından vurularak öldürülmüştü. NTV’yi sosyal medyadan takip edin