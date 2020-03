Avustralya'dan Çin'e casus tepkisi

Avustralya, vatandaşını casuslukla suçlayan Çin’e tepki gösterdi.

Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, yaptığı yazılı açıklamada, Ocak 2019'da New York'tan Çin'in Guangcou kentine gidişinden itibaren önce gözaltına alınan, daha sonra da casusluk suçlamasıyla tutuklanan Dr. Yang Hıngcün hakkındaki gelişmeleri paylaştı.



Dr. Yang’ın Çin makamları tarafından casuslukla suçlanmasına "şiddetle karşı" çıktıklarını vurgulayan Payne, şunları kaydetti:



"30 Aralık 2019'daki son konsolosluk ziyaretimizden bu yana Dr. Yang ile temasa izin verilmemiştir. Kovid-19 nedeniyle konsolosluk ziyaretlerine izin verilmediğinden dolayı telefon veya yazışma yoluyla iletişim talep ettik. Her iki talep de reddedildi. Bu, Avustralya vatandaşı için kabul edilemez bir muamele."



Payne, Çin makamlarının, Dr. Yang’ın iddianamesi hakkında resmi bilgi vermemesinin "büyük hayal kırıklığı oluşturduğuna" dikkati çekerek, "Avustralya hükümeti, Dr. Yang’a yapılan muamele konusunda defalarca endişelerini dile getirdi. Dr. Yang’ın kötüleşen sağlık durumu kendisini özellikle Kovid-19’a karşı savunmasız hale getirdi. Bir yılı aşkın süredir taleplerimiz kabul edilmediği için derin üzüntü içerisindeyiz. Dr. Yang, yasal savunma hakkından yoksun, fiziksel ve zihinsel sağlığına zararlı olan zor şartlarda tutuluyor" değerlendirmesinde bulundu.



Avustralya’nın her zaman Yang’ı destekleyeceğini dile getiren Payne, "Dr. Yang’ın derhal serbest bırakılmasını ve Çin'den ayrılarak eşiyle Avustralya'ya seyahat etmesine izin verilmesini istiyoruz" ifadesini kullandı.



ABD'nin New York kentinden, Ocak 2019'da Çin'in Guangcou kentine giden Çin asıllı Avustralya vatandaşı yazar ve eski diplomat Dr. Yang Hıngcün, ulusal güvenlik gerekçesiyle gözaltına alınmış ve yaklaşık 7 ay sonra casusluk suçlamasıyla tutuklanmıştı.



