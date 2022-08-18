Balıklara da Covid testi

Çin'in güneydoğusundaki kıyı kenti Şiamen'de denizden dönen balıkçılarla tuttukları deniz ürünlerine coronavirüs testi yapılması kararlaştırıldı.



Kararın gerekçesi olaraksa bazı balıkçıların denizdeyken yabancı gemilerle yasadışı ticaret yapması, bu durumun da anakaraya virüs getirme riski taşıması gösterildi.



Yapılan testlerde henüz bir vakaya rastlanmadığı kaydedildi.



Çin sert önlemlerin uygulandığı sıfır vaka politikası nedeniyle sıklıkla haberlere konu oluyor.