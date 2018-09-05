Meme kanseri tedavisi gören BBC spikeri Rachael Bland yaşamını yitirdi. Ailesi Rachael'ın evinde huzurlu bir şekilde hayata gözlerini yumduğunu duyurdu.



Bland bir süredir iki yaşındaki oğlu için bir anı kitabı yazıyordu. "Kansere samimi bir bakış" sloganıyla yayınlanan "Sen, Ben ve Büyük K" radyo programının da 3 sunucusundan biriydi.



Bland 2 gün önce Twitter hesabından paylaştığı mesajda yalnızca sayılı günleri kaldığını açıklamış ancak haber sunmaya devam edeceğini söylemişti. 40 yaşındaki Rachael Bland 15 yıldan uzun süredir BBC'nin farklı programlarında sunuculuk yapıyordu



Bir ingiliz gazetesine geçen ay kaleme aldiği bir yazıda "Ölmekten korkmuyorum sadece geride bırakacaklarim için endişeleniyorum" ifadelerini kullanmıştı

