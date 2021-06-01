Belçika'nın Resmi Gazetesi'nde "kuşkonmaz tarifi"

Belçika'da Resmi Gazete'nin internet sitesinde yanlışlıkla kuşkonmaz graten tarifi yayınlandı. Durum fark eden bir avukat ekran görüntüsü alarak Resmi Gazete'nin hatasını sosyal medyada paylaştı. Hatanın fark edilmesinin ardından tarif siteden kaldırıldı.

Anadolu Ajansı 01.06.2021 - 21:33 | Son Güncelleme : 01.06.2021 - 21:35

Belçika'nın Resmi Gazetesi'nde "kuşkonmaz tarifi"

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Belçika Resmi Gazetesi'nin internet sitesine yanlışlıkla yemek tarifi yüklendi.

Yasal metinlerin yayımlandığı Resmi Gazete'nin Fransızca versiyonunda, ekonomiyle ilgili yasaların bulunduğu bölümün devamında "kuşkonmaz graten" tarifi yer aldı.

Yemeğin 6 adımda nasıl yapılacağını anlatan tarifin Resmi Gazete'de yer aldığını Morgan Moller isimli Belçikalı avukat fark etti.

Moller, sosyal medya hesabından gazetenin internet sitesinin ekran görüntüsünü paylaşarak, "Resmi Gazete'nin işe yaramadığını söyleyenlerden bıktım. Oysa burada yasalar, kararlar, tarifler gibi her şeyi bulabilirsiniz" yazdı.

Hatanın fark edilmesinden kısa süre sonra kuşkonmaz tarifi internet sitesinden kaldırıldı.

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