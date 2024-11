Beyaz Saray'a dönmek istemiyor: First Lady'nin diğer planı ne?

ABD'de Başkan seçilen Donald Trump, yeni dönemi için hazırlıklarını sürdürürken, gözlerin çevrildiği isimlerden biri de eşi Melania Trump.



First lady olarak Washington'a dönmesi beklenen Melania Trump'ın Beyaz Saray'a taşınmaya istekli olmadığı ileri sürüldü.



Amerikan basınına yansıyan haberlere göre Melania Trump henüz netleştirmese de vaktini daha çok New York'taki evi veya Florida eyaletindeki Mar-a-Lago malikanesinde geçirmeyi planlıyor.



Trump, 2016 seçimlerinden sonra da Washington'a taşınmasını bir süre ertelemiş, o zamanlar 10 yaşında olan oğlu Barron okul yılını bitirince Beyaz Saray'a geçmişti.



Şu anda 18 yaşında olan Barron Trump, New York Üniversitesi'ne gidiyor.



First lady'nin oğlu Barron'a yakın olmak için New York'taki Trump Tower'da da zaman geçireceği aktarılıyor.



Ancak, yine de önemli etkinliklerde First Lady olarak hazır bulunacağı ve buna göre öncelikleri olacağı da haberlere yansıdı.



Melania Trump'ın, Beyaz Saray'daki ikinci döneminin, ilk dönemine benzemeyeceğine dair verdiği ilk işaretse, First lLady Jill Biden'ın davetini reddetmesi oldu.



Eşi Donald Trump'ın Oval Ofis'te Joe Biden ile yaptığı görüşmeye paralel olarak, Melania Trump da Jill Biden'ın davetlisiydi.



Ancak ABD'de bir gelenek olan bu görüşmeye katılmadı.



Melania Trump'ın görüşmeyi, federal hükümetin gizli belgelerle ilgili soruşturmasının bir parçası olarak Mar-a-Lago malikanesine yapılan baskın nedeniyle reddettiği iddia ediliyor.