Biden: Netanyahu, İsrail'e faydadan çok zarar veriyor

ABD Başkanı Joe Biden, cumartesi günü verdiği bir röportajda, İsrail'in Hamas'a karşı "savaşma hakkı"nı desteklediğini ifade etti.



Biden konuşmasında ayrıca Netanyahu'nun "alınan eylemler sonucunda kaybedilen masum hayatlara daha fazla dikkat etmesi gerektiğini" de belirtti.



ABD Başkanı, Gazze'deki ölü sayısıyla ilgili, “Bu, İsrail'in savunduğu görüşe aykırı. Ve bunun büyük bir hata olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.



Biden, İsrail'in 1,3 milyondan fazla Filistinlinin barındığı Gazze kenti Refah'a kara operasyonu düzenlemesinin kendisi için "kırmızı çizgi" olduğunu ancak İsrail'i savaşta yalnız bırakmayacağını da söyledi.



Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Gazze'de hayatını kaybeden sivillerin sayısı 31 bini aştı.



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