Biden'ın diz çöktüğü görüntüler olay oldu

ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in Özel Kalemi Rivka Ravitz'in önünde diz çöktüğü fotoğraf, sosyal medyada gündem oldu.



İsrail basını, Rivlin'in 28 Haziran Pazartesi Beyaz Saray'a gerçekleştirdiği ziyaret esnasında çekilen yeni bir fotoğrafı servis etti.



Fotoğrafta Biden, Rivlin'in Özel Kalemi Ultra Ortodoks Ravitz'in önünde diz çökerken görülüyor.



Rivlin'in, Biden'a Ravitz'in 12 çocuk annesi olduğunu söylediği ve bunun üzerine Biden'ın, Ravitz'in önünde diz çöktüğü belirtildi.

Fotoğraf Amerikalı kullanıcılar arasında da sosyal medyada hızla yayıldı, çok sayıda kişi söz konusu kare için "haftanın fotoğrafı" yorumunu yaptı.