Birleşmiş Milletler, İsrail'e silah satışının durdurulmasını talep etti

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi, İsrail'in Gazze'de işlediği olası savaş suçlarından sorumlu tutulmasını talep eden karar tasarısını kabul etti.

BM İnsan Hakları Ofisi ayrıca İsrail'e silah satışının durdurulmasını talep etti.



BM'nin en üst düzey insan hakları organı, bahar oturumunun son gününde bir dizi kararın parçası olarak İsrail'e silah ihracatının yasaklanmasını talep eden tedbiri değerlendiriyor.

Yapılan açıklamada ayrıca, İsrail'in Gazze'de World Central Kitchen konvoyuna düzenlediği saldırının ardından, insani yardımda bulunan kişilere veya yardım maddelerine saldırmanın savaş suçu kapsamına girebileceği belirtildi.