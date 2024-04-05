BM, İsrail'e silah satışının durdurulmasını istedi: "Savaş suçundan sorumlu tutacağız"

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi, İsrail'e yapılan tüm silah satışlarının durdurulmasını talep etti.



Konsey, 33 binden fazla insanın ölümüne neden olan Gazze saldırılarında, "soykırım" uyarılarına dikkat çekti.

Konseyin 47 üye ülkesinden 28'inin lehte, 6'sının aleyhte ve 13'ünün çekimser oy kullanmasıyla kabul edilen karar, Birleşmiş Milletler'in en üst düzey insan hakları organının, kuşatma altındaki Filistin topraklarında bugüne kadar yaşanan en kanlı savaşa ilişkin ilk kez bir tutum alması anlamına geliyor.



İsrail'in Cenevre'deki BM Büyükelçisi Meirav Eilon Shahar kararı "İnsan Hakları Konseyi ve bir bütün olarak BM için bir leke" olarak nitelendirdi.



Sert ifadelerle kaleme alınan metinde, ülkelere "uluslararası insancıl hukukun daha fazla ihlal edilmesini ve insan haklarının ihlal ve suiistimal edilmesini önlemek için İsrail'e silah, mühimmat ve diğer askeri teçhizatın satışı, transferi ve yönlendirilmesinin durdurulması" çağrısında bulunuldu.



Kararda, Uluslararası Adalet Divanı'nın Ocak ayında Gazze'de "makul bir soykırım riski olduğuna" hükmettiği vurgulandı.



Arnavutluk dışındaki tüm İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üye ülkeleri adına Pakistan tarafından sunulan bugünkü kararda ayrıca "derhal ateşkes" ve "acil insani erişim ve yardım" çağrısında bulunuldu.



SAVAŞ SUÇLARINDAN SORUMLU TUTULACAK

BM İnsan Hakları Ofisi ayrıca İsrail'in Gazze'de işlediği olası savaş suçlarından sorumlu tutulmasını talep eden karar tasarısını kabul etti.

Konsey, Gazze'de World Central Kitchen konvoyuna düzenlediği saldırıya dikkat çekti.

BM İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Jeremy Laurence, "İnsani yardım faaliyetlerinde bulunan kişi ya da nesnelere yönelik saldırılar savaş suçu teşkil edebilir. Yüksek komiser'n de defalarca ifade ettiği gibi, cezasızlık sona ermelidir" dedi.



Kriz ve çatışma bölgelerinde gıda yardımı sağlayan World Central Kitchen'dan 1 Nisan gecesi Gazze'ye deniz yoluyla getirilen 100 ton gıdanın boşaltılmasını denetledikten kısa bir süre sonra konvoylarının vurulması sonucu hayatını kaybetmişti.