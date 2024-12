BM Genel Kurulu'ndan, İsrail-Filistin sorununun iki devletli çözümü için konferans kararı

193 üyeli BM Genel Kurulunda Senegal tarafından sunulan ve Türkiye dahil çok sayıda ülkenin eş sunucusu olduğu iki devletli çözüm ve Orta Doğu'da barış sürecine ilişkin karar tasarısı oylamaya sunuldu.



Tasarı, 8 "hayır", 7 "çekimser" oya karşı 157 "evet" oyuyla kabul edildi.



Kararda, İsrail-Filistin sorununa ilişkin kalıcı, adil ve kapsamlı barış inşa etmek için ilgili kararların uygulanması, Orta Doğu'da kalıcı, adil ve kapsamlı barış inşa edilmesi ve bu konuda üst düzey katılımlı konferans düzenlenmesi talep edildi.



Konferansın "Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözüm için Üst Düzey Uluslararası Konferans" başlığıyla 2-4 Haziran 2025'te New York'ta düzenlenmesi kararlaştırıldı.



KONFERANS SONUNDA SONUÇ BİLDİRGESİ KABUL EDİLMESİ TALEP EDİLDİ



Kararda, konferans sonunda somut adım atılmasına yönelik bir sonuç bildirgesinin kabul edilmesi talep edilirken, söz konusu bildirgenin, Filistin sorununun barışçıl çözümü ve iki devletli çözümün inşası için bir yol haritası belirlemesi gerektiğinin altı çizildi.



Kararda, Orta Doğu barış sürecine ilişkin nihai statü konularında müzakerelerin tekrar başlaması, bu çerçevede Moskova'da bir konferans düzenlenmesi istendi.



İki tarafa da uluslararası hukuk ve daha önce imzalanan anlaşmalar uyarınca yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yapılan kararda, işgalci güç olan İsrail'in Uluslararası Adalet Divanının (UAD) danışma görüşünde de belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmesi talep edildi.



Bu çerçevede İsrail'in "derhal tüm yerleşim yeri faaliyetlerini sonlandırma, işgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşimcileri tahliye etme ve yasa dışı faaliyetlerine son vermesi" gerektiğine dikkat çekilen kararda, Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin toprakları ve Gazze'de demografik yapı ve toprağına ilişkin değişime karşı çıkıldı.



Kararda, zorla toprak elde etmenin yasa dışı olduğunun altı çizilerek, bunun iki devletli çözümü de baltaladığı ifade edildi.



Her türlü şiddetin derhal ve tamamen sonlanması talep edilen kararda, buna askeri saldırılar, yıkım ve terör faaliyetlerinin de dahil olduğu bildirildi.



Kararda, tüm üye ülkeler ve BM'nin Filistin halkı ve Filistin yönetimine ekonomik, insani ve teknik yardım sağlamaya devam etmeleri çağrısı yapılırken, Gazze'deki durumun çok korkunç olduğu vurgulandı.



UAD'nin danışma görüşüne göre, İsrail'in, yanlış eylemleri nedeniyle yarattığı yıkımı " tam olarak tazmin" etme yükümlülüğü olduğu anımsatılan kararda, uluslararası hukuk uyarınca İsrail ve Filistin'in yan yana yaşayacağı iki devletli çözüme olan bağlılık teyit edildi.

İSRAİL'İN GOLAN TEPELERİ'NDEN ÇEKİLMESİ TALEBİ

BM Genel Kurulu'nda, Bolivya, Küba, Güney Kore, Mısır, Irak, Ürdün, Lübnan, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Sudan, Suriye, Tunus, Birleşik Arap Emirlikleri, Venezuela ve Yemen tarafından sunulan karar tasarısı oylamaya sunuldu.



Tasarı, 8 "hayır" ve 64 "çekimser" oya karşı 97 "evet" oyuyla kabul edildi.



Kararda, zorla toprak elde etmenin uluslararası hukuk ve BM Şartı'nın ihlali olduğunun altı çizilerek, İsrail'in 1967'den beri işgal altında olan Golan Tepeleri'nden çekilmemesinin ilgili BM Güvenlik Konseyi (BMGK) ve Genel Kurul kararlarına aykırı ve endişe verici olduğu ifade edildi.



Golan Tepeleri'nde İsrail'in "yerleşim ve inşa faaliyetlerinin" yasa dışı olduğu belirtilen kararda, İsrail'in 1981 yılında kabul edilen 497 sayılı BMGK kararını ihlal etmeye devam ettiğine dikkat çekildi.



Kararda, İsrail'in 14 Aralık 1981'de Golan Tepeleri'nde kanunlarını, yargısını ve idaresini uygulama kararının hiçbir geçerliliğinin olmadığı ve BMGK tarafından da onaylandığı üzere hükümsüz olduğu aktarılarak, İsrail'in söz konusu kararı geri çekmesi istendi.



Golan Tepeleri'nin süregelen işgalinin, fiilen ilhak teşkil ettiği değerlendirilen kararda, aynı zamanda bölgede kapsamlı ve kalıcı barış önünde de engel oluşturduğu bildirildi.



Kararda, İsrail'e, Suriye ve Lübnan'la tekrar görüşmelere dönme çağrısı yapılarak, İsrail'in ilgili BMGK kararlarına uygun bir şekilde Golan Tepeleri'nden çekilmesi bir kez daha talep edildi.



BM Genel Sekreteri'ne kararın uygulanması hakkında BM Genel Kurulu'nu bilgilendirmesi istenen kararda, tüm taraflara ve uluslararası topluma barış sürecini yeniden başlatmak için çaba sarf etme çağrısı yapıldı.



Kararda, aynı zamanda Suriye'deki barış sürecindeki duraksamanın derin endişe yarattığı kaydedilerek, barış görüşmelerinin tekrar başlamasının istendiği ifade edildi.