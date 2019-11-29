Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro hakkında soruşturma talebi

Avukatlar, eski bakanlar, çevreci ve filozoflardan oluşan grup düzenlediği basın toplantısında, yerli halklara yönelik hak ihlalleri, Amazon ormanlarını ve bu halkların yaşadığı yerleri korumadaki yetersizliğinden dolayı UCM'den Bolsonaro hakkında inceleme başlatmasını istedi.



Sao Paulo'daki Fundacao Getulio Vargas Üniversitesinden hukuk profesörü Eloisa Machado de Almeida, Bolsonaro yönetiminin yerli kabilelere "kapsamlı ve sistematik saldırıda bulunduğunu" ileri sürerek, UCM'ye gönderdikleri belgelerde Bolsonaro'nun yaptığı 33 eylem ve yorumun yer aldığını belirtti.



LULA'DAN HÜKÜMETE TEPKİ



Ay başında serbest bırakılan aynı zamanda hakkındaki suçlamalar devam eden Eski Devlet Başkanı Lula Da Silva, El Pais gazetesine verdiği röportajda, Bolsonaro hükümetinin beklediğinden "çok daha kötü" olduğunu savundu.



Lula, "Bence bu hükümetin yönetim şekli, Brezilya için büyük bir risk oluşturuyor" ifadesini kullanarak, hükümetin demokrasiden uzak olduğu yorumunda bulundu.



AMAZONLAR'DAKİ ORMAN TAHRİBATLARINDA BOLSONARO ETKİSİ



Bazı sivil toplum kuruluşları, Amazonlar'daki orman tahribatının artmasında Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro liderliğindeki hükümetin yasa dışı çiftçilik ve madencilikle mücadeleyi azaltmasının yanı sıra korunan alanlarda uygulanan para cezalarıyla ekipmanların imha edilmesi gibi tedbirleri ihmal etmesinin rol oynadığını belirtiyor.



Bolsonaro, devlet başkanı seçiminden önce Amazonlar'ın korunmasının ülke ekonomisinin gelişimine engel olduğunu belirterek, bu alanı ticari kullanıma açma sözü vermişti.

