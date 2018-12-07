BBC'nin haberine göre, ülkenin kuzeydoğusundaki Ceara eyaletinin Milagres kentinde gece iki bankayı soymaya çalışan çete üyeleri, bazı kişileri rehin aldı.



Yetkililer, polisin soygunculara müdahalesi sırasında çıkan çatışmada biri çocuk 5 rehinenin aralarında olduğu 11 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.



Ölen diğer kişilerin soyguncu mu yoksa polis memuru mu olduğuna dair bilgi verilmedi.



Milagres Belediye Başkanı, 5 rehinenin soyguncular tarafından öldürüldüğünü açıkladı, Brezilya basınındaki haberlerde iki soyguncunun polise teslim olduğu belirtildi.

