Brezilya'da Covid-19 vakaları arttı: Test merkezlerinde yoğunluk yaşanıyor

17-23 Eylül tarihlerini kapsayan en son veriler, ciddi endişelere yol açtı. 28 Eylül tarihinde Fiocruz tarafından yayınlanan InfoGripe Bülteni'ne göre, ülke son dört haftada Covid-19'un Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) vakalarının D.2'sinin ve şaşırtıcı bir şekilde Covid-19 ile ilişkilendirilen ölümlerin w.5'inin nedeni olarak belirlendi.



Covid-19 vakalarındaki en büyük artış, Brezilya'nın büyük şehir merkezlerinde gözlemleniyor. Özellikle São Paulo ve Rio de Janeiro'da eylül ayı boyunca enfeksiyonlarda dikkate değer bir artış görüldü.



Bu veriler, 25 Eylül tarihine kadar toplanan Influenza Epidemiyolojik Gözetim Bilgi Sistemi'nden gelen bilgilere dayanıyor ve virüsün yayılmasını hafifletmek için kamu sağlığı önlemlerinin sıkı bir şekilde uygulanmasının acil bir gereklilik olduğunu vurguluyor.



São Paulo ve Rio de Janeiro'nun yanı sıra, Fortaleza (CE), João Pessoa (PB), Palmas (TO) ve São Luís (MA) dahil olmak üzere dört diğer eyalet başkenti Covid-19 vakalarında artış bildirildi.



Bu endişe verici istatistiklerle birlikte, sağlık yetkilileri ve makamlar aşı kampanyalarının, maske takmanın ve sosyal mesafe kurallarına uymanın önemini vurguluyorlar.



Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) çarşamba günü yaptığı açıklamada, virüsün yeni varyantlarının hastalığın ciddiyetini değiştirmediği belirtilmişti.



DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus da aynı basın toplantısında kuzey yarımkürede kışın yaklaşmasıyla birlikte Covid-19'un endişe verici eğilimlerine dikkat çekti. Tedros, son 28 günde hastanelere yatışların ve acil servis (YO) başvurularının, özellikle Amerika ve Avrupa'da arttığını, ayrıca en risk altındaki gruplar arasında aşılama seviyelerinin "endişe verici derecede düşük" olduğunu dile getirdi.

