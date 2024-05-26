Brezilya’da sel felaketi: Sudan yayılan hastalık tespit edildi

Brezilya’da sel felaketinin ardından, 54 kişide su kaynaklı Leptospiroz bakterisi tespit edildi. Rio Grande do Sul Eyaleti Sağlık Departmanı, 4 kişinin bakteri nedeniyle hayatını kaybettiğini, 800 şüpheli vakanın da incelendiğini duyurdu.

Brezilya’da sel felaketi: Sudan yayılan hastalık tespit edildi

'yı etkisine alan felaketi sonrası, 54 kişide su kaynaklı Leptospiroz bakterisi tespit edildi.

Rio Grande do Sul Eyaleti Sağlık Departmanı’ndan yapılan açıklamada, Leptospiroz bakterisi su kaynaklı olduğunu ve sıçanların idrarının suya karışması sonucu ortaya çıktığını duyurdu.

Yapılan testler sonucu, 23 Mayıs itibarıyla 54 kişide Leptospiroz bakterisi tespit edildiği, 800 şüpheli vakanın incelendiği, 4 kişinin de hastalık sonucu yaşamını yitirdiği açıklandı.

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LEPTOSPİROZ NEDİR?

Leptospiroz, enfekte hayvanların (çoğunlukla sıçanlar) idrarına doğrudan veya dolaylı olarak maruz kalma yoluyla bulaşan akut ateşli bir enfeksiyon hastalığıdır.

Bulaşma, hasarlı deriden, hatta kontamine suya uzun süre daldırılmışsa sağlam deriden ve mukoza zarlarından da gerçekleşebilir.

Belirtilerin ortaya çıkma süresi 1 ila 30 gün arasında değişebilir.

Leptospirozun ana belirtileri ateş, baş ağrısı, halsizlik, vücut ağrıları (özellikle baldırda) ve titreme olarak ortaya çıkabilir.

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