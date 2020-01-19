Büyük firar: Paraguay'da 75 mahkum cezaevinden kaçtı

Paraguay'ın Brezilya sınırı yakınında yer alan Pedro Juan Caballero kentindeki cezaevinden 75 mahkum kaçtı.



İçişleri Bakanı Euclides Acevedo, yaptığı açıklamada, kaçanlardan çoğunun Brezilyalı uyuşturucu çetesi üyesi olduğunun tespit edildiğini, gardiyanlardan bazılarının da mahkumların kaçmasına yardım ettiğini belirtti.



Acevedo, bu olayın Brezilyalı çetelerin, silah ve uyuşturucu kaçakçılığında Paraguay'ı bir geçiş noktası olarak kullandığının delili olarak değerlendirilebileceğini vurguladı.



Kaçak mahkumların yakalanması için operasyon başlatıldı.