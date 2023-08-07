California'da yangınlara müdahale eden 2 helikopter çarpıştı: 3 ölü

ABD'nin California eyaletinin güneyindeki Riverside County bölgesinde süren orman yangınlarına müdahale eden 2 helikopterin havada çarpıştı. Olay sonucunda 3 kişi yaşamını yitirdi.

California'da yangınlara müdahale eden 2 helikopter çarpıştı: 3 ölü
Foto: California Orman ve Yangından Koruma Departmanı (CalFire).
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California Orman ve Yangından Koruma Departmanı (CalFire) Güney Bölgesi Müdürü David Fulcher, düzenlediği basın toplantısında, Riverside County'de orman yangınlarıyla mücadele kapsamında görev yapan 2 helikopterin havada çarpıştığını açıkladı.

California'da yangınlara müdahale eden 2 helikopter çarpıştı: 3 ölü - 1 Foto: California Orman ve Yangından Koruma Departmanı (CalFire).

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Fulcher, bir helikopterin başarıyla iniş yaptığını, diğer helikopterin düştüğünü ve içindeki pilot ile 2 CalFire görevlisinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Kazanın, yaklaşık 1,6 hektarlık alana yayılan bir yangına sebep olduğu ve bu yangının söndürüldüğü, Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu'nun (NTSB) kazayı araştırdığı kaydedildi.

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