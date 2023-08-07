California'da yangınlara müdahale eden 2 helikopter çarpıştı: 3 ölü

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Fulcher, bir helikopterin başarıyla iniş yaptığını, diğer helikopterin düştüğünü ve içindeki pilot ile 2 CalFire görevlisinin hayatını kaybettiğini söyledi.



Kazanın, yaklaşık 1,6 hektarlık alana yayılan bir yangına sebep olduğu ve bu yangının söndürüldüğü, Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu'nun (NTSB) kazayı araştırdığı kaydedildi.