California'da yangınlara müdahale eden 2 helikopter çarpıştı: 3 ölü

California Orman ve Yangından Koruma Departmanı (CalFire) Güney Bölgesi Müdürü David Fulcher, düzenlediği basın toplantısında, Riverside County'de orman yangınlarıyla mücadele kapsamında görev yapan 2 helikopterin havada çarpıştığını açıkladı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Fulcher, bir helikopterin başarıyla iniş yaptığını, diğer helikopterin düştüğünü ve içindeki pilot ile 2 CalFire görevlisinin hayatını kaybettiğini söyledi.
Kazanın, yaklaşık 1,6 hektarlık alana yayılan bir yangına sebep olduğu ve bu yangının söndürüldüğü, Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu'nun (NTSB) kazayı araştırdığı kaydedildi.
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