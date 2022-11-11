 CIA uyardı: Yunanistan'da 2 uçak 'şüpheli yolcu' gerekçesiyle durduruldu - Son Dakika Dünya Haberleri | NTV Haber

CIA uyardı: Yunanistan'da 2 uçak 'şüpheli yolcu' gerekçesiyle durduruldu

Atina'daki havalimanlarında CIA'in "şüpheli yolcu" uyarısı yaptığı 2 uçaktan biri kalkışa hazırlanırken durduruldu, diğeri ise geri döndürüldü.

CIA uyardı: Yunanistan'da 2 uçak 'şüpheli yolcu' gerekçesiyle durduruldu

'da "şüpheli yolcu" gerekçesiyle 2 uçaktan birinin kalkış yapmadığı, diğerinin de kalkış yaptığı havalimanına geri döndürüldüğü bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), Atina'daki havalimanlarında Emirates Havayollarına ait 2 uçakta "şüpheli yolcu" bulunduğu uyarısı yaptı.

Yetkililer, uyarı üzerine Eleftherios Venizelos Havalimanı'nda kalkışa hazırlanan uçağı durdurdu, kalkış yapan diğer uçağı ise geri döndürdü.

Kalkışına izin verilmeyen uçağın Dubai'ye, havalimanına geri döndürülen uçağın ise New York'a uçtuğu öğrenildi.

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