Çin nüfusunun yüzde 77,5'i internet kullanıyor

Çin'de internet kullanıcılarının sayısı 2023'te 1 milyar 90 milyona ulaştı



Çin İnternet Ağı Enformasyon Merkezi'nin (CNNIC) yayımladığı yıllık internet istatistikleri raporuna göre, çevrim içi kullanıcı sayısı 2023'te bir önceki yıla göre 24 milyon 800 bin kişi arttı.



Ülkedeki internet kullanıcı sayısı 1 milyar 90 milyona ulaşırken Çin nüfusunun yüzde 77,5'i çevrim içi hale geldi.



Çevrim içi hizmetleri kullanan kişilerin sayısında da artış kaydedildi. Mobil taksi hizmetlerini kullananların sayısı yıllık yüzde 20,7, çevrim içi seyahat rezervasyon hizmetlerini kullananların yüzde 20,4, sağlık hizmetlerini kullananların ise yüzde 14,2 arttı.



2023'te ülke genelinde 3 milyon 380 bin 5G baz istasyonu inşa edilirken il ve ilçe merkezi düzeyindeki tüm kentsel yerleşimlerde hücre iletişimi altyapısı oluşturuldu.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin