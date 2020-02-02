Çin'de kuş gribi salgını görüldü: 17 bin kanatlı hayvan itlaf edildi

Çin'de corona virüsü salgını sürerken bir de kuş gribi salgını ortaya çıktı.



Corona viriüsü salgının ortaya çıktığı Hubey eyaletine komşu olan Hunan eyaletinde kuş gribi salgını tespit edildi.

Çin medyasının haberine göre kuş gribi eyaletteki bir kanatlı hayvan çiftliğinde saptandı. 4 bin 500 tavuk kuş gribi nedeniyle telef oldu.

Çinli yetkililer kuş gribi vakasının tespitinin ardından çiftlikteki yaklaşık 18 bin hayvan kuş gribi riskine karşı itlaf edildi.

2003'ten 2019'a kadar görülen 861 kuş gribi vakasında toplam 455 kişi hayatını kaybetti. Kuş gribinin insanlara bulaşması durumunda ölüm oranın yüzde 50 olduğu belirtiliyor.

Bu oran SARS'ta yüzde 10 civarındayken 305 kişinin ölümüne neden olan corona virüste şimdilik yüzde 2 civarında.



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