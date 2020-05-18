Çin'de tekrar açılan Disneyland'ın biletleri 3 dakikada tükendi

Yeniden açılan Disneyland’a talep beklenenden yoğun oldu.

Corona virüs salgınının ilk ortaya çıktığı Çin'de hayat yeni normale evriliyor. Bu kapsamda ülkede geri plana atılan eğlence aktiviteleri de tekrar başladı.



Tekrar açılan parkın ilk satış gününde halk, biletleri alabilmek için birbiri ile yarıştı. Bu kapsamda, tam 3 dakika 24 bin bilet satıldı.

Hükümet tarafından kapasitesinin yüzde 30’u aşmamasını istenen park, açılan ilk ve tek eğlence merkezi oldu.

Ancak Disneyland yetkilileri önlemler kapsamında bu seviyeyi daha da düşürdü. Yüzde 20 kapasite ile açılan parkta girişler de sosyal mesafe kuralına uygun yapılıyor.

TOPLU FOTOĞRAF ÇEKİMİ ASKIDA

Ayrıca parkta, yakın mesafe etkileşim gerektiren etkinlikler ve buna dahil olarak toplu fotoğraf çekimi de rafa kaldırıldı.

Park, ziyaretçileri karşılamak üzere dezenfeksiyon işlemlerini artırmanın yanı sıra, başka önlemler de aldı.



Bu uygulamalara göre, ziyaretçilerin parka girerken ateşlerini ölçtürmesi, maske takması ve yeşil sağlık kare kodunu göstermesi gerekiyor.

Bazı oyun tesislerinde uyarı tabelaları yer alırken, her iki ziyaretçi arasında da bir koltuk boş bırakılıyor. Parkta, normalleşme adımları önümüzdeki dönemde salgının gidişatına bağlı olarak belirlenecek.