Çinli kadınlardan sadakat formülü: Eşlerine gizlice iktidarsızlık ilacı içirdiler

Çin’de bazı kadınların eşlerinin onları aldatmasını önlemek için kocalarının yemeklerine ve içeceklerine gizlice iktidarsızlığa neden olan ilaçlar koyduğu ortaya çıktı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından kansere neden olduğu gerekçesiyle yasaklanan “dietilstilbestrol” adlı ilaç erkeklerde ereksiyon olmayı engelliyor.



Çin’de bazı kadınların eşlerinin yiyeceklerine gizlice iktidarsızlığına neden olan ilaçlar koydukları öne sürüldü. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda erkeklerin ereksiyon olmasını engelleyebilen sentetik bir östrojen hormonu olan dietilstilbestrol kullanıldığı belirtildi.

EŞLERİNİ ALDATMAYI BIRAKTILAR



Global News’in haberine göre, kadınlar söz konusu ilacı internetten satın alarak gizlice kocalarının yemeklerine ve içeceklerine karıştırdı. Ardından bazı sadakatsiz kocalar, ilacı kullandıktan sonra eşlerini aldatmayı bıraktı.



DSÖ KANSEROJEN OLARAK TANIMLIYOR

Bununla birlikte, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ilacı kanserojen olarak tanımlıyor. Ancak kadınlar buna rapmen ilacı satın almaya devam ediyor. Bu ilacı gizlice kocasına içirenlerden birinin sosyal medya platformu WeChat’ye yayınlanan bir gönderide, "İlaç, kocama onu vermeye başladıktan sonra sadece iki hafta sonra etkisini göstermeye başladı. Artık evde kalıyor ve bana iyi davranıyor" ifadelerini kullandı.

ÇEVRİMİÇİ MAĞAZALARDA KALDIRILMASINA RAĞMEN EL ALTINDAN TOZ OLARAK SATILIYOR



Öte yandan, olay Çin’de gündem olduktan sonra ilaç popüler e-ticaret sitelerinin raflarından kaldırıldı. Ancak, Çinli gazete Xiaoxiang Morning Herald'a göre, bazı dükkanlar hala gizlice ilacı kokusuz ve suda anında çözünen beyaz bir toz şeklinde satıyor.



Adı açıklamayan bir dükkanın sahibi ilacı geçen ay yüzden fazla kadına sattığını söyledi.

KADINLARA VE İLACI SATANLARA DAVA AÇILABİLİR



Öte yandan, erkekleri iktidarsızlık sorununun ilacı bıraktıktan 21 gün sonra normale dönebileceği açıklandı.Fakat, hukuk uzmanları kocalarının fiziksel olarak ağır yaralanması halinde kadınların cezai sorumlulukla karşı karşıya kalabileceklerini konusunda uyarı yaptı. Aynı zamanda, ilgili tıbbi satış ruhsatlarına sahip olmadıkları ve yasa dışı iş yaptıklarından şüphelenilen çevrimiçi mağazalar hakkında da dava açabileceği belirtildi.



ZEHİRLİ EKMEKLE BALIK AVI