Corona virüsünün yayıldığı ülkeler (Virüs kaç ülkeye sıçradı?)

İlk olarak 12 Aralık 2019'da tespit edilen SARS benzeri corona virüs korkutmaya devam ediyor.

Çin’de yeni tip corona virüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 425’e, virüsten etkilenenlerin sayısı 20 bin 438’e yükseldi.



Virüs taşıdığı şüpheli olanların sayısının 23 bin 214’e, müşahede altına alınanların sayısı ise 171 bin 329’a ulaştı. Toplam taburcu edilen hasta sayısı 632 oldu.

TOPLAMDA 28 ÜLKEYE YAYILDI



Hangi ülkede kaç hasta olduğunu aşağıdaki haritadan öğrenebilirsiniz.

Çin'de ortaya çıkan virüs alınan önlemlere rağmen yayılmaya devam ediyor. Hastaların çoğu Çin'de olsa da diğer ülkelerde de virüsü taşıdığından şüphelenilen insan sayısı artıyor.

BELÇİKA VE MALEZYA'DA İLK VAKALAR

Çin'in Wuhan kentinden tahliye edilen bir Belçika vatandaşı ile Singapur'a yaptığı iş ziyaretinde Çinli iş insanlarıyla görüşen Malezya vatandaşında yeni tip corona virüsü vakası tespit edildi.



Belçika Sağlık Bakanı Maggie De Block, basına yaptığı açıklamada, pazar günü 9 Belçikalı'nın Çin'in Wuhan kentinden tahliye edildiğini anımsattı.



Tahliye edilen 9 kişiden birinde koronavirüsün tespit edildiğini belirten De Block, diğer 8 kişinin testlerinin yapıldığını ve virüsün görülmediğini söyledi.

De Block, corona virüsü tespit edilen kişinin Saint Peter's hastanesine kaldırıldığını, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade ederek, "Hastane gerekli tecrübe ve teçhizata sahip." açıklamasında bulundu.



ÇİNLİ İŞ İNSANIYLA GÖRÜŞEN MALEZYALI'DA VİRÜS TEŞHİSİ

Öte yandan, Malezya basınında yer alan haberlere göre, Selangor eyaletinde yaşayan 41 yaşındaki ismi açıklanmayan bir erkek, yüksek ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle doktora gitti.

Yetkililer, geçen haftadan bu yana hastanede tutulan kişiye Corona virüsü teşhisi koydu. Hastanın 16-23 Ocak tarihlerinde Singapur'a iş ziyaretinde bulunduğu ve ziyareti sırasında Çinli iş insanlarıyla görüştüğü açıklandı.



Olaya dair açıklama yapan Sağlık Bakanı Dzulkefly Ahmed, hastanın şu an sağlıklı koşulda olduğu ve karantinasının süreceğini belirtti.



Söz konusu vakayla birlikte ilk defa bir Malezyalının corona virüsüne yakalandığı açıklandı.



DSÖ ULUSLARASI ACİL DURUM İLAN ETMİŞTİ

Çin'de, yeni tip Corona virüsü salgını nedeniyle can kaybı 361'e, virüs bulaşan kişi sayısı 17 bin 205'e yükselmiş, virüsün tespit edildiği kişi sayısı dünya genelinde ise 17 bin 300'ü aşmıştı.

Yeni tip corona virüsü, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.



Salgın nedeniyle çok sayıda hava yolu şirketi Çin'e uçuşlarını askıya almış, Dünya Sağlık Örgütü de "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etmişti.

