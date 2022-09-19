Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'de eğitim zirvesinde konuştu: Tarihi adımlar attık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Görüşmeleri kapsamında bulunduğu ABD'de "Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi"ne katıldı.

Burada bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, anaokulundan üniversiteye kadar eğitimin tüm kademelerini ücretsiz sunan bir ülke olduklarını belirterek, "20 yıldır eğitimin yaygınlaştırılması kalitenin yükseltilmesi ve fırsat eşitliği için tarihi adımlar atıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde;



"Milletleri ayakta tutan, değişime öncelik eden ve dünyaya değer katmasını sağlayan temel unsur eğitimdir. "Güçlü toplum, güçlü ülke" idealine ancak beşeri sermayenin iyi değerlendirilmesi, nitelikli bir eğitim sürecinden geçirilmesiyle ulaşılabilir.



Türkiye, anaokulundan üniversiteye kadar eğitim ve öğretimin tüm kademelerini tamamen ücretsiz sunan bir ülke. Son 20 yıldır, eğitimin yaygınlaştırılması, eğitimde kalitenin yükseltilmesi ve fırsat eşitliğinin sağlanmasına yönelik tarihi nitelikte adımlar atıyoruz.



Derslik sayılarının artırılmasından öğretmen atamalarına, ücretsiz ders kitaplarından ekonomik şartları kısıtlı ailelere dönük yardımlara kadar her alanda eğitim altyapısını güçlendirmenin gayreti içindeyiz. Eğitim kurumlarını, spor salonları, dijital kütüphaneler, laboratuvarlar, akıllı tahtalarla donatarak modern imkanlara kavuşturduk.

"5 YAŞ ÇOCUKLARIN OKULLAŞMA ORANINI YÜZDE 93'E ÇIKARDIK"



"4+4+4 eğitim reformu"yla zorunlu eğitimi 12 yıla çıkardık. "Haydi Kızlar Okula" projemizle kız çocuklarımızın eğitimini teşvik ederek, okullaşma oranını yüzde 90'ların üzerine çıkardık. Okul öncesi eğitim seferberliğimiz sayesinde, 5 yaş çocukların okullaşmasını yüzde 78'den yüzde 93'e çıkardık. Önümüzdeki dönemde bunu yüzde 100'e ulaştırmayı hedefliyoruz.



Tüm dünyayı etkileyen covid salgını döneminde, öğrencilerin pek çok elektronik içeriğe ulaşabileceği dijital platformlar, ücretsiz materyal desteği ve yaz okulları gibi uygulamaları devreye aldık. Öğrencilerin gelişim aşamalarında okur yazarlık, aritmetik ve beceri eksikliklerini gidermek için de çeşitli tedbirleri hayata geçirdik.



"ÇEVRE BİLİNCİ AŞILADIK"



Üzerinde titizlikle durduğumuz bir diğer konu da mesleki eğitim. Üreterek öğrenme yaklaşımıyla mesleki eğitim kurumlarımız ile sanayi bölgelerimiz arasında yakın iş birliği tesis ediyoruz. Mesleki ve teknik eğitim alanındaki tecrübemizi diğer ülkelerle paylaşmak amacıyla Uluslararası Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerini hayata geçirdik.



Türkiye Maarif Vakfı ile Afrika, Asya ve Balkanlar başta olmak üzere 49 ülkeye yayılan eğitim kurumlarıyla önemli bir boşluğu doldurduk.



Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansımız TİKA da özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere yönelik eğitim ve teknik eğitim desteği veriyor. Türkiye burslarıyla, her yıl farklı seviyelerde binlerce öğrenciye ülkemizde ücretsiz eğitim imkanı sunuyoruz. Ülkemizde misafir ettiğimiz 4 milyonu aşkın sığınmacının çocuklarını da kendi evlatlarımızdan ayrı tutmuyor, eğitimleri için gereken her türlü çabayı gösteriyoruz. Uluslararası çabalarımızın yanı sıra eğitim müfredatımızı da günümüzün ihtiyaçlarına göre güncelliyor, yeniliyoruz. Çevre bilincini küçük yaşlardan itibaren aşılamak üzere K12 programına çevre eğitimi ve iklim değişikliği dersini ekledik. İstikbalimizin teminatı olan evlatlarımızı vatana, millete ve tüm insanlığa faydalı bireyler olarak yetiştirmek için gerekeni yapmaya devam ediyoruz.



Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi'nin, daha aydınlık, yaşanabilir ve adil bir dünyanın temellerinin atılmasına vesile olmasını diliyorum."

