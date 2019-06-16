Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, El Cezire haber sitesi için kaleme aldığı makalede Suriye'de 8 yıldır süren iç savaşa değindi ve Avrupa ülkelerini eleştirdi.



Kalın, "Savaşın esas sebepleriyle ilgilenip, savaşı bitirmek yerine sadece göçmen meselesine odaklanıyorlar" dedi. Kalın makalesinde "2015 yılında öfkeli seçmenlerini yatıştırmak isteyen Avrupalı liderler, göçmenlerin Avrupa'ya akışını engellemek için bir anlaşma imzalayarak yükü Türkiye'nin omuzlarına yükledi. Avrupalılar, Suriye savaşını sonlandırmada çok az ilgi ve liderlik gösterdi. Başlıca kaygıları Müslümanların göçü" ifadelerini kullandı.



İbrahim Kalın, Batı'da yükselen İslamofobi'ye de değindi. Bunun, kısa vadede popülist hareketlere hizmet edeceğini söyledi; uzun vadede ise etnik ve sosyal karışıklığa yol açabileceğine vurgu yaptı.



Sözcü Kalın, Myanmar Lideri Aung San Suu Kyi ile Macaristan Başbakanı Victor Orban'ın 5 Haziran'daki görüşmeleri sonrası Macaristan hükümetinin "Müslümanlığın Asya ve Avrupa'da arttığı" yönündeki açıklamalarına da değindi.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü,"Her iki ülkenin de böyle bir durumla karşı karşıya kalmamalarına rağmen, ülkelerinde Müslüman nüfusun arttığı endişeleri gerçekten garip" dedi.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Arakanlılara karşı sistematik etnik temizliğin yapıldığını söyledi. Bir çok kişinin de göç etmek zorunda kaldığını belirtti.

