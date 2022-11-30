DAEŞ terör örgütü lideri öldürüldü

Terör örgütü tarafından paylaşılan bir ses kaydında Iraklı olduğu belirtilen Ebu Hasan El Haşimi El Kureyşi'nin çatışmada öldüğü, yerine Ebu El Hüsein El Kureyşi'nin geçtiği duyuruldu.

ABD ordusu tarafından yapılan açıklamada, DAEŞ liderinin Özgür Suriye Ordusu'nun Ekim Ayında Suriye'nin Dera bölgesinde yaptığı bir operasyonda öldüğü aktarıldı.

El Kureyşi, Şubat ayında ABD'nin İdlib'e düzenlediği saldırıda öldürülen Ebu İbrahim El Kureyşi'nin yerine geçmişti.

Üç isim arasında herhangi bir akrabalık bulunmadığı gelen bilgiler arasında.