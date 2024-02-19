Danimarka: Tüm topçu silahlarımızı Ukrayna'ya bağışlamaya karar verdik

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Rusya ile savaşta ihtiyacı olduğu gerekçesiyle tüm topçu silahlarını Ukrayna'ya bağışlamaya karar verdiklerini açıkladı.

Danimarka: Tüm topçu silahlarımızı Ukrayna'ya bağışlamaya karar verdik
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Frederiksen, Almanya'da gerçekleştirilen 60. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2024) marjında düzenlenen 7. Öğle Yemeği'nde Rusya- Savaşı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna'nın askeri mühimmat istediğine işaret eden Frederiksen, " tarafı olarak biz, tüm topçu silahlarımızı Ukrayna'ya bağışlamaya karar verdik." ifadesini kullandı.

Frederiksen, meselenin üretim olmadığını ve ellerinde silahlar bulunduğunu belirterek, "Bizim şu an kullanmamız gerekmeyen, Ukrayna'ya vermemiz gereken hava savunmamız var." diye konuştu.

Avrupa'da halen askeri mühimmat bulunduğunu kaydeden Frederiksen, Ukrayna'ya yardımların "hızlanması ve artırılması" gerektiğini vurguladı.

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