Danimarka'da 44 yıl sonra ilk: Orta yol koalisyonu

İlişkili Haberler Danimarka'da merkez sol ittifakı parlamentoda çoğunluğu elde etti

Ülke basınında çıkan haberlere göre, Başbakan Mette Frederiksen, 42 gün süren müzakerelerin ardından, meclisteki 3 büyük partiyi içeren çoğunluk koalisyonuyla yeni hükümeti kurma planını hazırladı.



Koalisyonun, Frederiksen'in liderliğindeki sol görüşlü Sosyal Demokrat Parti, merkez sağ Liberal Parti ve eski Başbakan Lars Lokke Rasmussen'in kurduğu merkeziyetçi Ilımlı Parti'den oluşacağı bildirildi.

BAKANLAR KURULU LİSTESİ YARIN AÇIKLANACAK



Konuya ilişkin açıklama yapan Liberal Parti Başkanı Jakob Ellemann-Jensen, "Anlaşmazlıklarımıza rağmen birlikte hareket etme kararı aldık. Birbirimize yardım eli uzatmak zorundaydık" dedi.



Basında "orta yol koalisyonu" olarak adlandırılan yeni hükümetin bakanlar kurulu listesinin yarın belli olacağı aktarıldı.



Böylece ülkede 44 yıl sonra ilk defa sağ ve sol partiler bir araya gelerek koalisyon hükümeti kuracak.