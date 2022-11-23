Dışişleri Bakanlığı: Terörle mücadeledeki kararlılığımızı vurguladık

Dışişleri Bakanlığı, Astana formatındaki Suriye konulu yüksek düzeyli toplantıların on dokuzuncusu 22-23 Kasım 2022 tarihlerinde Astana’da düzenlendiğini bildirdi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada şunlar denildi:



Toplantıda Pençe-Kılıç harekatımız hakkında muhataplarımıza bilgi verilmiş ve terörle mücadeledeki kararlılığımız vurgulanmıştır. Toplantı vesilesiyle muhataplarımız İstanbul’da meydana gelen terör eylemine ilişkin taziyelerini sunmuştur. Toplantıda ayrıca, siyasi süreç, Anayasa Komitesi’nin faaliyetleri, sahadaki durum, sığınmacıların geri dönüşü ve insani konular ele alınmıştır. Toplantı sonunda Ortak Bildiri yayınlanmıştır."



Suriye'nin kuzeyindeki hedeflere Pençe-Kılıç Harekatı gerçekleştirildi.

Bununla birlikte, Dışişleri Bakanlığı ortak bildiride tarafların, Suriye’nin toprak bütünlüğüne yönelik güçlü desteklerini, Astana Süreci'nin Suriye meselesinin barışçı çözümündeki öncü rolünü, sınır ötesi saldırılar ve sızmalar dahil olmak üzere, komşu ülkelerin ulusal güvenliğini tehdit eden ayrılıkçı gündemlere karşı kararlılıklarını vurguladığını açıkladı.



Yapılan açıklamada, ayrıca tarafların, Suriye’de faaliyet gösteren terör örgütlerinin farklı isimler ve uzantıları adı altında artan varlığı ve saldırılarını kınadığı bildirilerek "Suriye’nin kuzeyine ve ayrıca İdlip’e ilişkin tüm düzenlemelerin fiilen uygulanmasının önemine dikkat çekmiştir" denildi.

"TARAFLAR TERÖR OLUŞUMLARINI DESTEKLEYEN ÜLKELERİ KINADI"



Dışişleri Bakanlığı, "Taraflar, terörle mücadele bahanesiyle hayata geçirilmeye çalışılan gayrı meşru, sözde öz yönetim teşebbüslerinin kabul edilemez olduğunu kaydetmiş, bu girişimler dahil olmak üzere terör oluşumlarını destekleyen ülkelerin eylemlerini kınamış ve ayrılıkçı grupların Fırat'ın doğusunda barışçıl gösterilerin bastırılması, zorla silah altına alma ve eğitim alanındaki ayrımcı uygulamaları da dahil olmak üzere sivillere yönelik artan saldırıları ve her türlü zulmüne karşı derin endişe duyduklarını ifade etmiştir" açıklamasını yaptı.



Diğer taraftan Dışişleri Bakanlığı, Suriye ihtilafının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararıyla uyumlu, Birleşmiş Milletler’in kolaylaştırıcılığında, Suriyelilerin öncülüğünde ve sahipliğinde, uygulanabilir ve sürdürülebilir bir siyasi süreç yoluyla sona erdirilmesine olan taahhütlerini yinelediğini, Anayasa Komitesi'nin Suriye ihtilafının siyasi çözümündeki önemli rolünü vurguladığını aktardı.



Toplantı vesilesiyle ayrıca Astana Süreci’nin gözlemci üyeleri ve BM kuruluşları ile ikili görüşmeler de yapıldı. Astana süreci çerçevesinde oluşturulan Zorla Alıkonan/Kaçırılan Kişilerin Serbest Bırakılması, Cenazelerin Takası ve Kayıp Şahısların Akıbetinin Tespitine İlişkin Çalışma Grubu da biraraya geldi çalışmalarının sürdürülmesi kararlaştırıldı.