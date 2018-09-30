Dışişleri Bakanlığından İsrail'in işgal altındaki topraklarda Filistinlilere yönelik güç kullanımını fütursuzca sürdürmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Filistinli sivil halka koruma sağlanmasına ilişkin BM Genel Kurulu kararının uygulanmasının önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Uluslararası toplumun sorumluluk sahibi tüm üyelerini İsrail güvenlik güçlerinin işlediği suçların faillerinin hesap vermesinin sağlanması ve gelecekte bu tür saldırıların tekerrürünün engellenmesi hususunda ısrarcı olmaya davet ediyoruz.

Türkiye bu konunun uluslararası platformlarda takipçisi olmaya ve Filistin Devleti'nin ve halkının yanında durmaya devam edecektir" denildi.