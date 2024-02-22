Doğu Kudüs'te silahlı saldırı: 1 İsrailli, 3 Filistinli öldürüldü

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'teki Ma'ale Adumim yerleşimi yakınında meydana gelen silahlı saldırıda, bir İsrailli hayatını kaybetti, sekiz kişi ise yaralandı.



İsrail devlet yayıncısı KAN'ın bildirdiğine göre Filistinliler, İsrailli araçlara ateş açtı.



Habere göre yerleşimciler ise saldırıya karıştıkları iddiasıyla üç Filistinliyi öldürdü.



Filistinli gruplardan henüz saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.



Saldırı, İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde devam eden bombardımanı ve işgal altındaki Batı Şeria'da yoğunlaşan baskın, gözaltı ve cinayetlerin ortasında meydana geldi.

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