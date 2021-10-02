Ekvador'da binlerce mahkum serbest bırakılacak

Ekvador'un Guayaquil kentindeki bir hapishanede silahlı iki çete arasında kavga çıkmış, 110'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.



Ekvador, olayın ardından ülkedeki cezaevlerinde yer açmak için binlerce mahkumu affedeceklerini açıkladı.

Yaşlılar, kadınlar, engelli ve ölümcül hastalığı olanlar da dahil olmak üzere 2 bin kadar mahkuma af listesinde öncelik verileceği bildirildi.



Hapishanede bulunan yabancı vatandaşlarsa sınır dışı edilecek. Yetkililer Guayaquil'deki cezaevinde soruşturmaların devam ettiğini de açıkladı.