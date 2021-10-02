Ekvador'da binlerce mahkum serbest bırakılacak

Ekvador, bu hafta bir cezaevinde çıkan çok sayıda kişinin öldüğü çatışmanın ardından binlerce mahkumu affetmeyi planlıyor.

NTV Haber 02.10.2021 - 18:41

Ekvador'da binlerce mahkum serbest bırakılacak

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Ekvador'da cezaevinde çatışma: Can kaybı 116'ya çıktı

Ekvador'da cezaevinde çatışma: Can kaybı 116'ya çıktı

Ekvador'un Guayaquil kentindeki bir hapishanede silahlı iki çete arasında kavga çıkmış, 110'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Ekvador, olayın ardından ülkedeki cezaevlerinde yer açmak için binlerce mahkumu affedeceklerini açıkladı.

Yaşlılar, kadınlar, engelli ve ölümcül hastalığı olanlar da dahil olmak üzere 2 bin kadar mahkuma af listesinde öncelik verileceği bildirildi.

Hapishanede bulunan yabancı vatandaşlarsa sınır dışı edilecek. Yetkililer Guayaquil'deki cezaevinde soruşturmaların devam ettiğini de açıkladı.

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