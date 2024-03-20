Elon Musk, yapay zeka konusunda fikrini değiştirdi

Yapay zeka teknolojisinin felaket tellalı Elon Musk, teknolojiyi geliştirmenin artılarının eksilerinden daha ağır bastığını iddia etti. Yapay zeka teknolojisi hakkında korkutucu açıklamalarıyla bilinen Musk, son açıklamasıyla fikrini değiştirmiş gibi görünüyor.



Musk, uzun zaman sonra bir yapay zeka zirvesinde ilk kez halka açık bir konuşma yaptı.



Daha önce yapay zekayı "tarihin en yıkıcı gücü" olarak tanımlayan Musk, teknolojinin hala "insanlığı sona erdirme gücünün" olduğunu savundu. Ancak tahminleri her zamankinden daha az karamsardı.

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Musk zirvedeki katılımcılara, "Muhtemelen yapay zekanın tüm insanlığı öldürmesi yaklaşık yüzde 10 ya da yüzde 20'lik bir ihtimal. Fakat olumlu senaryonun olumsuz senaryolardan daha olası olduğunu düşünüyorum" dedi.



Musk'ın yapay zeka hakkındaki korkularının bariz bir şekilde azalması, ChatGPT yapımcısı OpenAI ile rekabet edecek "Grok" adındaki kendi yapay zeka botunu piyasaya sürmesiyle ortaya çıktı.



Grok adlı yapay zeka botu, şu anda Musk'ın yeniden markalanan Twitter'ı X'te beta aşamasında. NTV’yi sosyal medyadan takip edin