Elon Musk’tan bebek çağrısı: Böyle devam ederse Japonya ortadan kalkacak

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, doğum oranları ile ilgili açıklamalarıyla gündeme geldi.



Musk, düşük doğum oranları ile ilgili bebek sayısının artması gerektiğini söylerken, düşen doğum oranları iyileşmezse ABD'nin Japonya'nınkine benzer bir kaderle karşı karşıya kalabileceği konusunda uyardı.



Japonya’nın geçtiğimiz yıl nüfusunun 600 bin kişi azaldığının altını çizen Tesla CEO’su, “Ben her zaman bebek yapılmasını destekliyorum” diye konuştu.



Sekiz çocuk babası olan Musk, “Mevcut eğilim iyi değil. İnsan sayısı iyi bir eğilim göstermiyor" derken, “Japonya öncü bir göstergedir. Geçen yıl 600 bin kişiyi kaybettiler” şeklinde konuştu.



Japonya İçişleri ve Haberleşme Bakanlığı, ülke nüfusunun art arda on birinci yıl düştüğünü ve 644 bin kişi azaldığını aktardı.



Resmi veriler ayrıca, 15 ila 64 yaş arasındaki kişilerin oranının yüzde 59,4 ile en düşük seviyeye ulaştığını, 65 yaş ve üzerindekilerin oranının ise yüzde 28,9 ile rekor seviyeye ulaştığını gösterdi.



“BÖYLE DEVAM EDERSE JAPONYA ORTADAN KALKACAK”



Musk, "Eğer bu eğilim devam ederse, Japonya tamamen ortadan kalkacak. Umarım öyle olmaz” ifadelerini kullandı.



Dünyanın en zengin insanı, "Birçok insan, gezegendeki mevcut insan sayısının sürdürülemez olduğu söylüyor. Bu tamamen doğru değil. Nüfus yoğunluğu aslında oldukça düşük” dedi.