Endonezya'da 7 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Cava Adası açıklarında 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya'da 7 büyüklüğünde deprem
Endonezya'da iki büyük deprem: Maluku Adaları 7.0 büyüklüğünde depremle sallandı

Endonezya'da iki büyük deprem: Maluku Adaları 7.0 büyüklüğünde depremle sallandı

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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 7 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Tuban kentinin 96,5 kilometre kuzeyi olduğunu duyurdu.

Yerin 594 kilometre altında gerçekleşen depremde ilk belirlemelere göre, can ve mal kaybı yaşanmadı.

Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), depremin ardından "tsunami" uyarısı yapmadı.

'nın Açe bölgesinde 2004'teki sonrası yaklaşık 170 bin kişi hayatını kaybetmişti.

Endonezya'da 7 büyüklüğünde deprem - 1

ENDONEZYA PASİFİK ATEŞ ÇEMBERİ KUŞAĞI'NDA YER ALIYOR

28 Eylül 2018'de ise Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami; Donggala, Palu ve Sigi bölgelerini etkilemiş, 4 bin 340 kişi yaşamını yitirmişti.

Endonezya'nın Batı Cava eyaletine bağlı Ciranjang kentinin 18 kilometre güneybatısında 21 Kasım 2022'de meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde ise 331 kişi hayatını kaybetmiş ve yaklaşık 600 kişi yaralanmıştı.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya doğal afetlerden en fazla etkilenen ülkeler arasında bulunuyor.

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