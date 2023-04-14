Endonezya'da 7 büyüklüğünde deprem

ENDONEZYA PASİFİK ATEŞ ÇEMBERİ KUŞAĞI'NDA YER ALIYOR

28 Eylül 2018'de ise Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami; Donggala, Palu ve Sigi bölgelerini etkilemiş, 4 bin 340 kişi yaşamını yitirmişti.



Endonezya'nın Batı Cava eyaletine bağlı Ciranjang kentinin 18 kilometre güneybatısında 21 Kasım 2022'de meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde ise 331 kişi hayatını kaybetmiş ve yaklaşık 600 kişi yaralanmıştı.



"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya doğal afetlerden en fazla etkilenen ülkeler arasında bulunuyor.