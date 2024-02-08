Fas'ta 93 düzensiz göçmen yakalandı

Fas Silahlı Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, sahil güvenlik ekibinin ülkenin güneyindeki Tantan Limanı'nda yasa dışı göçe hazırlanan düzensiz göçmenleri durdurduğu belirtildi.



Göçmenler arasında Sahra Altı Afrika ülkelerinden 72, Fas'tan 20 ve Pakistan'dan 1 olmak üzere 93 kişi olduğu kaydedilen açıklamada, düzensiz göçmenlerin gerekli ilk yardım müdahalesinin ardından güvenlik güçlerine teslim edildiği belirtildi.



Her yıl binlerce düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'ya ulaşmak için Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.



Fas, Avrupa kıyılarına yakın coğrafi konumu nedeniyle düzensiz göçmenlerin yoğun geçiş noktası olarak kullandığı bölgeler arasında yer alıyor.