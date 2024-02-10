Filistin Kızılayı açıkladı: Hind ve kurtarma ekibinden acı haber

Gazze’de 29 Ocak’ta bombardımandan kaçmak için amcası, teyzesi ve 5 kuzeniyle evden çıkan ve Filistin Kızılayı’nın amcasının cep telefonundan ulaşıp kurtarmaya gittiği 6 yaşındaki Hind Rajab ve iki ambulans görevlisi 12 gündür kayıptı.

Altı yaşındaki kız çocuğu Hind ve onu kurtarmak isteyen iki sağlık görevlisi Yusuf Zeino ve Ahmed Al-Madhoun'un bugün cansız bedenlerine ulaşıldı.

Filistin Kızılayı erken saatlerde görevlilerin cansız bedenlerine ulaşıldığını duyurmuştu ancak daha sonra yaptığı açıklamada, “Hind, dehşet içinde ve çaresiz bir sesle saatlerce ekiplerimize 'Gelin beni alın' diye yalvardıktan sonra trajik bir şekilde tek başına hayatını kaybetti. Huzur içinde yat Hind ve insani yardım kahramanları Yusuf ve Ahmed” ifadelerini kullandı.