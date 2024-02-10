Filistin Kızılayı açıkladı: Hind ve kurtarma ekibinden acı haber

Gazze’de 29 Ocak’ta bombardımandan kaçmak için amcası, teyzesi ve 5 kuzeniyle evden çıkan ve Filistin Kızılayı’nın amcasının cep telefonundan ulaşıp kurtarmaya gittiği 6 yaşındaki Hind Rajab ve iki ambulans görevlisi 12 gündür kayıptı.
Altı yaşındaki kız çocuğu Hind ve onu kurtarmak isteyen iki sağlık görevlisi Yusuf Zeino ve Ahmed Al-Madhoun'un bugün cansız bedenlerine ulaşıldı.
Filistin Kızılayı erken saatlerde görevlilerin cansız bedenlerine ulaşıldığını duyurmuştu ancak daha sonra yaptığı açıklamada, “Hind, dehşet içinde ve çaresiz bir sesle saatlerce ekiplerimize 'Gelin beni alın' diye yalvardıktan sonra trajik bir şekilde tek başına hayatını kaybetti. Huzur içinde yat Hind ve insani yardım kahramanları Yusuf ve Ahmed” ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Filistin Kızılayı tarafından sosyal medyadan yapılan yazılı açıklamada, 6 yaşındaki Hind Receb ve onu kurtarmak üzere yola çıkan Kızılay ekibinden 12 gündür haber alınamadığı belirtilmişti.
Açıklamada uluslararası topluma "6 yaşındaki kız çocuğu ile Filistin Kızılayı ekibinin durumlarının ortaya çıkarılması için İsrail'e baskı yapılması" çağrısında bulunulmuştu.
Filistin Kızılayı, Gazze Şeridi'nde ailesinin bulunduğu aracın İsrail güçlerince hedef alınması üzerine telefonla kendilerini arayarak yardım isteyen 15 yaşındaki Leyan Hamade'nin 29 Ocak'ta saldırıya uğradığı bilgisini vererek Leyan'ın yardım istediği ses kaydını paylaşmıştı.
Filistinli 15 yaşındaki Leyan'ın öldürülmeden önce, "Amca bize ateş açıyorlar, yanımızda tank var, araçta mahsur kaldık" dediği aktarılmıştı.
Leyan'ın telefon görüşmesinin ardından hayatını kaybettiği, aynı araçta bulunan 6 yaşındaki Hind Receb'in de araçta mahsur kaldığı ifade edilmişti.
Açıklamada, Hind'i kurtarmak için giden ambulans ve sağlık ekibine İsrail güçlerinin izin vermediği belirtilmişti.
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