First Lady Jill Biden sınıfa dönüyor

Corona virüs salgını nedeniyle aylardır online olarak öğrencilerine eğitim veren İngilizce öğretmeni Jill Biden’ın tekrar beyaz tahta önünde ders anlatmaya başlayacağı bildirildi.



2009 yılından bu yana Northern Virginia Halk Eğitim Merkezi’nde çalışan Biden’ın, Beyaz Saray’dan çıkıp tam zamanlı maaşlı işinde çalışmaya devam eden ilk First Lady olacağı belirtildi.



Good Housekeeping dergisine bir mülakat veren 70 yaşındaki Jill Biden "Bazı şeylerin yerine başka birşey koyamazsınız. Ben de sınıfa dönmek için sabırsızlanıyorum" dedi.



Bir yıldan fazla süredir online ders veren Biden, öğrencilerini yüz yüze ilk kez göreceği için heyecanlı olduğunu kaydetti.



Daha önce Michelle Obama ve Melania Trump hakkında kitap yazan Boston Üniversitesi İletişim Profesörü Tammy Vigil, çalışan bir First Lady'nin "büyük bir olay" olduğunu belirtti.



ABD’de daha önceki başkan eşlerinin genelde Beyaz Saray’ın dışında çalışmadıkları, eşlerine başkanlık görevinde destek oldukları belirtiliyor. Eleanor Roosevelt gibi bazı başkan eşlerinin başkanın özel elçisi gibi sorumluluklar üstlendiği kaydediliyor.

Laura Bush'un da ilkokul öğretmeni ve kütüphaneci olduğu ancak çocukları doğduktan sonra çalışmadığı biliniyor. Hillary Clinton ve Michelle Obama da çalışan annelerdi, ancak Beyaz Saray’dayken kariyerlerine devam etmeme kararı aldıkları belirtiliyor.

ALIŞILMADIK FIRST LADY



Jill Biden’ın kendisi ve kendinden sonraki başkan eşleri için yeni bir yol çizdiği belirtiliyor. First Lady Biden her zaman bir kariyer kadını olmak istediğini söyledi. Jill Biden, eşi başkan yardımcısıyken 8 yıl boyunca halk eğitim merkezindeki görevine devam ettiğini ve Beyaz Saray’daki sorumlulukları nedeniyle kendisini bu kadar adadığı kariyerinden vazgeçmeyeceğini kaydetti.



Biden "Öğretmenlik sadece benim işim değil. Benim kim olduğum" dedi. ABD'nin en büyük öğretmen sendikası Ulusal Eğitim Derneği ise bir temsilcilerinin yönetimin eğitim politikalarına etki edebilecek böyle önemli bir pozisyonda bulunmasından ve öğretmenlik mesleğinin profilini yükseltmesinden ötürü oldukça memnun.



ABD Başkanı Joe Biden derneğin yıllık toplantısına katılan öğretmenlere eşi Jill'in online ders vermeyi öğrenirken yaşadığı sıkıntılara tanık olduğunu ve neler yaşadıklarını bizzat gördüğünü söyledi. Jill Biden’ın salgın süresince Beyaz Saray’dan ve Başkan ile katıldığı seyahatlerde otel odasından online ders vermeye devam ettiği ve sınav kağıtlarını uçakta değerlendirdiği belirtiliyor.



Jill Biden’ın öğrencilerinin çoğunun Başkan'ın eşi olduğunu bilmediği, korumalarının sivil giyinmesini istediği ve sırt çantası takarak kampüste dolaşmalarını ve dikkat çekmemelerini sağlamaya çalıştığı aktarılıyor.



Jill Biden'ın iki masterı ve eğitim alanında doktorası bulunuyor.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

BİDEN: ASLA AFFETMEYECEĞİZ, BEDELİNİ ÖDETECEĞİZ